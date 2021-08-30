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Решением кадровых вопросов в МВД Украины вместо новоназначенного министра Дениса Монастырского занимается замглавы МИД Евгений Енин, что ещё раз подтверждает непрофессионализм власти в кадровой политике. Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина 24».

«По нашей информации, кадровой политикой в МВД по факту сейчас руководит замглавы МИД Евгений Енин - именно ему кто-то доверил управление данными вопросами. Примечательно, но чиновник в своё рабочее время в другом Министерстве активно проводит собеседования кандидатур на ключевые должности в МВД. Неужели кадровые вопросы вызвали у Дениса Монастырского затруднения?» - говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что такой непрофессиональный подход ставит под угрозу слаженность работы МВД в будущем.

«Вероятно, по мнению власти, с международной политикой и арбитражами уже проблем нет, или Монастырскому подбор своих подчинённых просто не доверили. Но тут вопрос - как он всем этим потом будет руководить? Кадровая политика до сих пор остаётся самой уязвимой темой для власти -  как правило не эффективна и непрофессиональна. А ситуация в МВД в очередной раз это подтверждает», - подчёркивается в публикации.

 
ForUm

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