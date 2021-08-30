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«Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на газ на сентябрь для потребителей, получающих топливо от поставщика «последней надежды», на уровне 12 гривен за кубометр.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные компании.

Отметим, что это на 22 копейки выше тарифа, действовавшего в августе – 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Сейчас ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины» для населения составляет 7,96 грн/куб. м.
ForUm

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