Сегодня в половине четвертого утра пограничники задержали группу иностранцев, которые планировали незаконно добраться в страны ЕС.

Заблаговременную информацию о переправке нелегальных мигрантов через границу с Украиной в Румынию предоставили оперативники Госпогранслужбы, сообщила пресс-служба ведомства.

Впоследствии наряд отдела «Порубное» вместе с оперативными сотрудниками, Нацполицией и при силовой поддержке спецподразделения «Дозор» в районе перекрестка дорог Багриновка-Ст.Вовчинец-Черепковцы, что в километре от границы остановили «Шкоду».

В легковушке находились водитель, гражданин Украины, и четыре иностранца без документов – трое мужчин и женщина.

Пассажиры автомобиля документов с собой не имели, однако во время беседы пограничники выяснили, что мужчины из Пакистана, а женщина – из Афганистана.

Для привлечения к административной ответственности по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», задержанных иностранцев доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда.

Относительно переправщика в Нацполицию отправлено сообщение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».