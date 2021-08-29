Греховным и малообъяснимым является посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками.

Фото: patriarchia.ru.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

По словам Предстоятеля РПЦ, силы зла стараются разорвать единство Православной Церкви и привел в пример визит патриарха Варфоломея в Украину.

«Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство Православных Церквей, разрываемое силами зла. И знаем, что происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство Православной Церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками», – сказал патриарх.

Патриарх Варфоломей посетил Украину с 20 по 24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с главой ПЦУ Епифанием Думенко в соборе Святой Софии в Киеве.

Как сообщалось ранее, 21 августа более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем и выразить свое несогласие в связи с дарованием Томоса ПЦУ.