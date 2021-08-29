На железной дороге в Запорожской области произошла авария грузового состава, которая привела к задержке не менее пяти пассажирских поездов. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что задержка составляет до двух часов.

«Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое - Вольнянск - Запорожье-1. Таким образом, ожидается задержка до 2 часов поездов», - сообщили в УЗ.

Речь идет о задержке следующих поездов:

№72 Киев - Запорожье,

№142 Мариуполь - Одесса,

№120 Запорожье - Львов,

№119 Львов - Запорожье,

№116 Киев - Бердянск.