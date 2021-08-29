также в разделеОбщество
Под Запорожьем сошли четыре вагона грузового поезда 11
В нескольких областях Украины эпидпоказатели не соответствуют зеленой зоне карантина 58
В Украину прибыла очередная партия Pfizer от США 11
Зеленский вручил Звезды Героя Украины семьям погибших добровольцев 11
В Украине уменьшились темпы вакцинации 12
За сутки зафиксировали почти 2000 новых случаев заболевания Covid-19 14
Украинские самолеты вывезли из Афганистана более 600 человек 13
В Одессе на ЛГБТ-акции пострадали правоохранители 13
На дорогах Украины появятся новые участки с TruCAM 13
В Украину могут завезти вакцину Janssen 21
Украина получит 22 французских вертолета Airbus 23
Сегодня в Украине День памяти защитников Украины 35
СБУ: Чиновники харьковского филиала Укрзализныци присвоили 2 миллиона гривен своих подчиненных 28
Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена 164
В результате обстрела Авдеевки пострадали девять украинских военных 970
Украина эвакуировала с Афганистана 400 человек 40
Минздрав намерен расторгнуть контракт на поставку COVID-вакцин из Индии 50
СБУ: В Киеве работала ботоферма, которая дискредитировала Украину перед мировым сообществом 42

В Умани Черкасской области на Рош ха-Шана более полсотни патрульных будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители местного общественного формирования "Штурм".

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности местной полиции Василий Козиненко провели инструктаж и сделали акцент на соблюдении законности, правил безопасности и вежливом отношении к гражданам.

После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме", - отметили в Нацполиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги