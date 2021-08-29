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Боевики "Талибана" расстреляли известного афганского музыканта Фавада Андараби, выступавшего против исламистского движения. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает Times Now.

Отмечается, что убийство произошло накануне в Андарабе (провинция Баглан). Талибы вывели мужчину из собственного дома и расстреляли.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андараби написал в Twitter, что Фавад Андараби своими песнями "просто доставлял радость этой долине и ее жителям".

"Как он здесь пел, "наша прекрасная долина... страна наших предков" не подчинится жестокости "Талибана"", – написал экс-министр.

Ранее также стало известно, что талибы решили запретить публичное исполнение музыки в стране.

Напомним, всех американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула.
ForUm

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