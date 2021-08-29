Французская компания Airbus Helicopters до конца года должна поставить в Украину еще 22 вертолета. Вертолеты пойдут на нужды всех служб МВД.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По словам начальника управления координации деятельности авиации МВД Александра Кашубы, в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности к концу 2021-го планируется получить в общей сложности 22 вертолета для нужд всех служб МВД.
"По состоянию на 28 августа 2021 года в системе МВД уже работают 17 французских вертолетов: 2 - типа Н125 для Государственной пограничной службы, 5 - типа Н145 для Нацполиции, 6 - типа Н225 для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 - типа Н225 для Национальной гвардии ", - отмечается в сообщении.
В МВД пояснили, что контракт не ограничивается исключительно поставками авиационной техники: украинские авиаторы в рамках договоренностей проходят обучение на базах тренинг-центров во Франции и Германии, на фондах авиационных подразделений НГУ, ГСЧС и ГНСУ в Украине.
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