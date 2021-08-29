Французская компания Airbus Helicopters до конца года должна поставить в Украину еще 22 вертолета. Вертолеты пойдут на нужды всех служб МВД.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По словам начальника управления координации деятельности авиации МВД Александра Кашубы, в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности к концу 2021-го планируется получить в общей сложности 22 вертолета для нужд всех служб МВД.

Еще 29 августа 2018 года МВД подписало контракт с французской компанией Airbus Helicopters SAS. Согласно контракту, в Украину в целом должно прибыть 55 вертолетов французского производства: Н125 - для Государственной пограничной службы, Н145 - для Нацполиции, Н225 - для ДСНС и Нацгвардии.

"По состоянию на 28 августа 2021 года в системе МВД уже работают 17 французских вертолетов: 2 - типа Н125 для Государственной пограничной службы, 5 - типа Н145 для Нацполиции, 6 - типа Н225 для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 4 - типа Н225 для Национальной гвардии ", - отмечается в сообщении.

В МВД пояснили, что контракт не ограничивается исключительно поставками авиационной техники: украинские авиаторы в рамках договоренностей проходят обучение на базах тренинг-центров во Франции и Германии, на фондах авиационных подразделений НГУ, ГСЧС и ГНСУ в Украине.