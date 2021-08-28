Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений. Межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле подписали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Отмечается, что изменения к соглашению о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и перехода к ЕС-центрированной экономике", - подчеркнул глава Кабмина.

По словам премьер-министра Молдовы, Протокол подтверждает готовность содействовать торговым отношениям между двумя странами, в частности на пути европейской интеграции.