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По последним сведениям Минздрава Афганистана, число погибших в результате терактов у аэропорта Кабула выросло до 170, большинство из них - граждане Афганистана, передает CBS News со ссылкой на представителя ведомства.

Из 13 американцев, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами, добавляет телеканал. Ранения получили не менее 18 американских военных. Гибель граждан США подтвердил Пентагон, передает Интерфакс.

По неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчин, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Ранее Минздрав сообщал о 110 погибших.

Днем 26 августа у международного аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Сообщалось, что взрывались смертники и заминированные машины. Это случилось, когда в аэропорту тысячи людей ждали возможности улететь из страны. За сутки до этого об угрозе терактов в районе аэропорта предупреждали американские и британские спецслужбы.
ForUm

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