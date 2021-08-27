Гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Sözcü.

«Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Заскалко потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом», - рассказывает издание.

После того, как было сообщено в службы спасения, на поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи. Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние удовлетворительное.

Как сообщал ForUm, в начале мая в горах Анталии исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея. Ее тело нашли после долгих поисков, почти через месяц, благодаря проведенной аэрофотосъемке местности, в которую были вовлечены разведывательный самолет жандармерии.