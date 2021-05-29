Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.

Об этом сообщается на украинском портале Турции в Facebook. Об этом также сообщает местное издание Antalya Hakkinda.

Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал.

В течение нескольких недель ее искали разные команды как украинских, так и местных спасателей. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того, как тело погибшей альпинистки было снято со скал, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Поиски Яны Кривошеи начались 4 мая, после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери.

12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков.

Брат женщины заявил, что тогда рассматривались три версии ее исчезновения: туристка могла заблудиться или сорваться в какой-то обрыв; решила уйти подальше от цивилизации и забраться еще на одну гору; ее похитили неизвестные.