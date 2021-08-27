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В ответ на серию терактов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Я приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ... Мы ответим с силой и точностью в свое время в том месте,

Байден отметил, что «проинструктировал военных во всем, что им нужно - если им понадобятся дополнительные силы, я их предоставлю». По его словам, американское командование заявило, что у них есть все им нужно.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения

 
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