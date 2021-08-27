В четвертом квартале нынешнего года будет создано специализированное государственное предприятие, которое будет руководить кластером по производству тест-систем и иммунобиологических препаратов.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью Укринформу.

Как подчеркнул министр, «биологические угрозы - один из вызовов системе гражданского здоровья в мире. Особенно уязвимы страны, не имеющие площадок собственного производства диагностических средств, медицинских изделий и лекарств, поскольку в условиях пандемии или чрезвычайной ситуации создается их глобальный дефицит. Мы это проходили в прошлом году весной».

Поэтому, напомнил Ляшко, 18 августа Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания биокластера «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий», который должен значительно улучшить ситуацию».

Прежде всего, подчеркнул министр, «это позволит нам возобновить производство тест-систем и иммунобиологических препаратов».

По словам руководителя Минздрава, 100 млн грн, заложенных в бюджете на этот год, позволят осуществить запуск работы биокластера уже в 2021 году, а также создать условия для его дальнейшего развития.

«Биокластер начнет свою работу на базе ЦОЗ Минздрава, который имеет необходимый кадровый и ресурсный потенциал. Дальнейшее развитие потребует создания специализированного государственного предприятия, которое будет осуществлять управление биокластером, использовать разработки и руководить технологическим парком. Такое государственное предприятие будет создано уже в 4-м квартале 2021 года. Думаю, в ближайшее время выйдем в этой сфере на передовые позиции», - заявил Ляшко.

Он также сообщил, что уже сформирован «перечень средств первой необходимости, которые должны производиться на территории Украины. И уже встречались с ведущими фармкомпаниями относительно этого вопроса».