Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе, сообщает «Экономическая правда».

Он заявил, что нужно признать факт старения населения как мировой тенденции, которая делает невозможным существование исключительно солидарной системы. Эта система, рассказал министр, работает, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров.

«Солидарная пенсионная система работает так: отчисления с вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам», - пояснил он.

Сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работников, уплачивающих единый соцвзнос. Однако темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти.

Это создает риск того, что один работник будет удерживать нескольких пенсионеров. «Именно поэтому тем, кому сейчас 40 лет, уже надо думать о пенсионных накоплениях», - пояснил Марченко.

В накопительной системе отчисления с зарплаты аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете. В итоге лицо получает в виде накопительной пенсии все взносы «плюс» инвестиционный доход.

Такая пенсия, напомнил министр, не отменяет солидарной - ее будут выплачивать дополнительно к ней, а размер «государственной» пенсии не уменьшается.

«Наша цель сейчас - создать условия для пенсионных накоплений для всех граждан. Пенсионная реформа должна наконец состояться не только на бумаге «, - резюмирует глава Минфина.