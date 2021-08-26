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Среди раненых возле международного аэропорта Кабула есть американский военный персонал.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников и еще один осведомленный источник, передает УНИАН.

В частности, первые отчеты свидетельствуют, что среди раненых есть американский личный состав.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что взрыв на пропускном пункте «Эбби-гейт» в аэропорту Кабула «привел к неизвестному количеству жертв».

Как сообщает американский телеканал Fox News, после взрыва, который совершил смертник, среди раненых есть по меньшей мере три американских морских пехотинца.

Чиновник США рассказал, что это нападение привело к перестрелке на входе в аэропорт «Эбби-гейт», возле которого около 5 тыс. афганцев и потенциально несколько американцев пытались получить доступ к аэропорту.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые были рядом с аэропортом, «немедленно покинуть» территорию из-за усиленной террористической угрозы.

Тем временем президент США Джо Байден собрал срочное совещание в ситуативной комнате-с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.
ForUm

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