Количество жителей Афганистана, которым угрожает голод из-за кризиса, вызванного приходом к власти движения «Талибан», достигло 14 млн человек. Об этом агентству Reuters сообщил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, передает Радио Свобода.

По словам Бизли, после нескольких лет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии COVID-19 Афганистан ждет «идеальный шторм». Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН потребуется по крайней мере 200 млн долларов до сентября. К этому времени в стране закончится пища для жителей, а количество афганцев, нуждаются в гуманитарной помощи, удвоится.

ООН надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, а также Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся, сообщил Бизли.

По оценкам экспертов, в Афганистане проживают 36 млн человек.

В ноябре прошлого года зарубежные страны планировали выдать 12 млрд долларов на гуманитарную помощь Афганистану в течение четырех лет. При этом многие государства сообщили, что поддержка зависит от соблюдения в стране прав человека.

ООН сообщила о получении достоверных сведений о серьезных нарушениях со стороны талибов после их прихода к власти - в том числе о казни гражданских лиц и сдавшихся представителей сил безопасности Афганистана. «Талибан» заявил, что будет расследовать любые сообщения о жестокости.

«Талибан» придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и обеспечить определенную свободу слова.