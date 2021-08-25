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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю тридцатилетия независимости Молдовы 27 августа.

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, сообщает «Европейская правда».

У президента Молдовы также сообщили, что президент Польши Анджей Дуда прилетит в Кишинев 26 августа и проведет в этот день «ряд встреч с высокопоставленными лицами», в том числе и с президентом Майей Санду.

А на следующий день вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой Санду примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новым премьером Натальей Гаврилицей.

Президент Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона.

Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.
ForUm

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