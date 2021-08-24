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Президент Украины Владимир Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.

Отметим, что Monatik вышел на сцену в черном костюме с белой рубашкой. Он выбегал очень счастливый и довольный. Вероятно, это звание он ждал очень долго. И вот наконец это свершилось, сообщает УНИАН.

Monatik - не только артист и музыкант, но и наставник украинского вокального талант-шоу «Голос. Дети» (2016, 2017) и «Голос страны» (2019, 2020). В 2016 и 2019 годах стал победителем в номинации «Певец года» по версии украинской музыкальной премии «M1 Music Awards». 9 мая 2017 года англоязычной версией песни «Кружит» открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни Евровидение, проходившего в Киеве.

 
ForUm

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