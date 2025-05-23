MONATIK здивував новою піснею та благородним вчинком

MONATIK випустив нову пісню «SweetLove». 100% роялті з переглядів кліпу на YouTube підуть на підтримку танцівників, які зараз захищають Україну на фронті.

Як повідомляє Глянець, MONATIK став хедлайнером танцювального кемпу The Stage — унікального проекту для танцювального ком’юніті. Саме вони разом з режисером Костянтином Гордієнко запросили MONATIK, на чиї пісні в соціальних мережах з натхненням знімають численні кавери та танцювальні відео, взяти участь у створенні спільного dance-відео.

Ця робота об’єднала 150 танцівників з усієї України.

Режисером кліпу виступив Костянтин Гордієнко, який працював над роботами артиста «!Не мине», «Назавжди», а також був хореографом у кліпах «А що?» та «Вічно танцююча людина».

Команда MONATIK спільно з організаторами The Stage та Костянтином Гордієнком вирішили передати 100% роялті з переглядів кліпу на YouTube на благодійність – на підтримку танцівників, які зараз захищають Україну на фронті.