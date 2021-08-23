Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество к сотрудничеству в рамках Крымской платформы и осудила принудительную паспортизацию Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 283 народных депутатов из 286, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Речь идет о постановлении об Обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (реестр. №5775).

Постановлением предусматривается утвердить соответствующее обращение и поручить председателю ВР безотлагательно направить его текст в ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европарламент, правительствам и парламентам иностранных государств.

Также председателю ВР поручается принять меры по созданию Межпарламентского координационного совета Крымской платформы.

Так, в своем Обращении ВР призывает парламентские институты международных организаций и парламенты иностранных государств к усилению межпарламентского сотрудничества в рамках Крымской платформы с целью консолидации усилий и осуществления международного политико-дипломатического давления на государство-оккупанта - РФ для защиты демократических идей и ценностей.

Также украинский парламент обращается к государствам-членам ООН с призывом поддержать Крымскую платформу как инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления территориальной целостности Украины, а также приобщиться к работе Крымской платформы на правительственном, парламентском и экспертном уровнях.

Кроме того, ВР обращается к парламентским ассамблеям международных организаций и Европарламенту с призывом одобрить решение в поддержку Крымской платформы и призвать их государства-члены присоединиться к работе Крымской платформы на правительственном, парламентском и экспертном уровнях.

Верховная Рада также призывает международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и восстановление территориальной целостности Украины.

Среди прочего, ВР подчеркивает важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии РФ Крыма и Севастополя, предотвращения нарушений государством-оккупантом и ее оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей, в частности, прекращение милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей, и обеспечения свободы мореплавания в регионе.

Украинский парламент осуждает принудительную паспортизацию Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях, не признает паспорта РФ, выданные на временно оккупированных территориях, и призывает иностранных партнеров не признавать эти документы и усилить давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Также в своем Обращении ВР призывает иностранных партнеров к усилению политико-дипломатического и экономического давления на РФ, в том числе, путем внедрения дополнительных санкций в ответ на продолжающееся нарушение ею норм международного права, а также к поиску путей преодоления последствий преступной деятельности государства-оккупанта и ее оккупационных администраций в военно-политической, экономической, экологической, культурной, религиозной сферах региона.

Верховная Рада выражает поддержку реализации внутригосударственных проектов, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, на защиту и восстановление прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории или тех, которые были вынуждены переселиться с нее и находящихся в других регионах Украины, а также на укрепление устойчивости южных областей Украины.

Кроме того, украинский парламент в очередной раз требует от РФ полного выполнения своих международных обязательств и вывода с территории Украины вооруженных формирований, включая те, над которыми она осуществляет прямой или косвенный контроль, вывода вооружения и военной техники, прекращения преступной практики изменения демографического состава населения временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, системных нарушений прав человека, в том числе, прав коренных народов, в частности, права на сохранение культурного наследия и свободу вероисповедания, а также приостановления совершения военных преступлений и преступлений против человечности и возвращения Украине полного контроля над ее территорией в международно признанных границах.

Так, ВРУ подчеркивает важность выработки унифицированных и консолидированных позиций международной демократической общественности в противодействии российской агрессии против Украины и призывает друзей и партнеров «Крымской платформы» инициировать создание Межпарламентского координационного совета Крымская платформа.

Отмечается, что соответствующая совет будет осуществлять деятельность на принципах, в частности, координации усилий на межпарламентском уровне в сфере развития и соблюдения политики непризнания аннексии Крымского полуострова Россией; парламентского контроля в сфере введения ограничительных мер (санкций) в отношении РФ как государства-агрессора и государства-оккупанта, ее должностных лиц, физических и юридических лиц, причастных к неправомерной оккупации и попытки аннексии; координации и согласования позиций и шагов государств-участников «Крымской платформы» в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях при рассмотрении вопросов деоккупации и возобновления территориальной целостности Украины.

Также речь пойдет об усилении межпарламентского сообщества и объединении усилий, направленных на защиту прав и свобод гражданского населения во временно оккупированных Крыму и Севастополе; парламентском контроле за реализацией проектов, направленных на преодоление экономических и экологических последствий российской оккупации части территории Украины.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.