Президент Польши Анджей Дуда предупреждает международное сообщество, чтобы оно не оставило Украину наедине с российской угрозой.

Как передает УНИАН, об этом Дуда заявил во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова в Киеве.

Он заявил, что поляки понимают страдания украинцев, и заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Польши.

«В нашей стране слово «солидарность» имеет особую силу. Украина нуждается сегодня в чрезвычайной международной солидарности», - заявил Дуда.

Президент Польши считает, что саммит Крымской платформы свидетельствует о непризнании противозаконной оккупации и аннексии Крыма Россией.

«Мы понимаем, что значит, когда нас покидают союзники в момент угрозы. Знаем, как болит равнодушие союзников. Сами мы это чувствовали в 1945 году, когда наши бывшие союзники предали нас, договариваясь со Сталиным. Оставили нас в советской зоне влияния за железным занавесом», - сказал Дуда.

«Сегодняшняя встреча для нас является возможностью, чтобы четко сказать, что нам не безразлично в вопросе Крыма. Никто из нас не будет равнодушным в деле топтания международного права и территориальной целостности Украины. Не будем также равнодушными к бесправным арестам, депортациям, пыткам, нечеловеческому поведению, лишению (крымчан) имущества, дискриминации по национальности, происхождению и вере», - сказал Дуда.

Он подчеркнул, Крым - это Украина, и заявил, что он не соглашается с другими трактовками.