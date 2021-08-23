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В Черкасской области несколько мужчин пытались установить звукоусиливающую аппаратуру в месте проведения мероприятия с участием руководства государства, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.

Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, оказывали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действий.

Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться законодательства и не нарушать общественный порядок.
ForUm

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