также в разделеПолитика
В Киев стартовал саммит Крымской платформы
Вице-президент Еврокомиссии: Украина не вступит в ЕС в ближайшие 3-5 лет 10
Меркель ответила на обвинения в желании «угодить» РФ 18
На Донбассе оккупанты убили украинского военного 11
Президент наградил Меркель орденом 11
Зеленский не исключает кадровых изменений в Кабмине 9
Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток-2» 47
Россия ввела санкции против Левочкина 47
Меркель в Киеве возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата 31
Шмыгаль: Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО 8
В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Меркель 21
Офис президента: США просят Украину помочь с эвакуацией людей из Афганистана 16
Глава СНБО: Олигархи в Украине влияют на власть 37
Кулеба отреагировал на санкции России 42
МИД объяснил важность присутствия представителя от США на Крымской платформе 15
Данилов отреагировал на санкции Кремля 41
Президент Евросовета прилетит в Киев на саммит Крымской платформы 23
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом 24

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реформирование Конституционного суда Украины не обойдется без «войны».

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

«Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу все довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был другой, прозрачный суд», – сказал президент.

Зеленский мечтает, чтобы украинцы наконец стали уважать суд.

«Украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым. Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права». Если я даже просто скажу: «Смотри, я на тебя подам в суд». Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать, судьи должны это заслужить», – подытожил глава государства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги