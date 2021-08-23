Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реформирование Конституционного суда Украины не обойдется без «войны».

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

«Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу все довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был другой, прозрачный суд», – сказал президент.

Зеленский мечтает, чтобы украинцы наконец стали уважать суд.

«Украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым. Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права». Если я даже просто скажу: «Смотри, я на тебя подам в суд». Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать, судьи должны это заслужить», – подытожил глава государства.