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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы должны развиваться и совершенствовать свою тактику. Армии нужно готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает главнокомандующий на "Форуме 30".

По его словам, война на Востоке продолжается, почти каждый день - убитые и раненые.

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое - соответствующее вооружение и военную технику... ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику... И самое главное - подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - заявил Залужный.
ForUm

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