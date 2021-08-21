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С начала вакцинальной кампании в Украине проведено уже 8 099 146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3 066 426 человек.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

В целом прививали по крайней мере одной дозой уже более 5 млн украинцев.

За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированные - 86 148 человек.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.
ForUm

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