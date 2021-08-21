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Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины перешли на усиленный режим несения службы на период проведения в стране мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного флага. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила пресс-служба ведомства. 

С субботы и до среды на дежурстве будут находиться около 8,6 тысячи спасателей и 2,8 тысячи единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, организовано дежурство девяти воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту Киев. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов.

"Осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах Борисполь и Киев", – говорится в сообщении.
ForUm

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