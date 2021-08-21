Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает СНБО.

«Черкассыгаз» будут возвращены в государственную собственность», — отметил Секретарь СНБО.

По его словам, на заседании приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”, который был незаконным образом отчужден из государственной собственности.

Как ранее сообщал ForUm, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий.

Также СНБО ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.