По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину и после завершения контракта в 2024 году, но российским властям необходимо понимать, на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНИАН.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ от европейских партнеров - сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе», - сказал Путин.

Он отметил, что, учитывая тенденции «зеленой энергетики» в Европе, стоит вопрос - будут ли там вообще закупать российский газ. При этом президент РФ указал на «экологичность» «Северного потока-2», отметив, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2.

Также Путин напомнил, что Меркель «всегда придерживалась позиции о продлении транзита газа через Украину после 2024 года».

«Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору даже после ее ухода с поста канцлера», - заявил президент России.