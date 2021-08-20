Правительство Черногории объявило о новых эпидемиологических мероприятиях, связанных со стремительным распространением коронавируса, сообщает Балканский обозреватель.

Черногорским гражданам и иностранцам разрешается въезд в Черногорию только при выполнении одного из следующих условий:

• вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой)

• отрицательный тест ПЦР старше 72 часов;

• доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней)

• отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Если лица, независимо от того, являются ли они черногорскими гражданами или иностранцами, которые имеют постоянное место жительства в Черногории, не имеют ни одного из четырех доказательств, их направляют на четырнадцатидневную самоизоляцию, которая может быть приостановлена ​​на шестой день после въезда в Черногорию после отрицательного теста ПЦР.

В то же время, в Черногорию все еще без каких-либо ограничений можно въезжать из стран региона: Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. «Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран», - пояснил директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции.

Все въезжающие в Черногорию обязаны уважать меры охраны здоровья в соответствии с рекомендациями Института общественного здоровья, которое есть на всех пограничных переходах и на веб-сайте Министерства здравоохранения Черногории и Института общественного здоровья, добавил он.

За последние 28 дней в Черногории было зарегистрировано 930 инфицированных коронавирусом туристов, составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7243).

Другие введенные ограничения касаются свадеб, дней рождений и других частных торжественных мероприятий, организуемых в заведениях общественного питания.