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19 августа 2021 Верховный Суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк» по защите прав на торговую марку «Сбербанк» на территории Украины, сообщила пресс-служба Ощадбанка.

«Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем, обусловленные ее сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине», - говорится в сообщении.

В связи с получением окончательной победы Ощадбанк уверяет, что это важное судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.  
ForUm

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