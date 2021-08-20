Федеральная разведслужба Германии BND на протяжении многих лет предупреждала правительство страны о возможности крушения политической системы в Афганистане, в частности в декабре 2020 года она прогнозировала возвращение «Талибана» к власти.

Об этом сообщает DW.

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, спецслужба регулярно предоставляла аналитические отчеты по Афганистану, из которых следовало, что ни армия, ни политические структуры не могут длительное время существовать сами. Однако сотрудники соответствующих политических структур не реагировали на эти сведения.

Самую пессимистичную оценку событий в Афганистане BND дала в декабре 2020 года, прогнозируя в аналитическом обзоре «Эмират 2.0» возвращение радикального исламского движения «Талибан» к власти.

В последние дни после захвата отрядами талибов Кабула и последовавшей за ним смены власти разведслужба ФРГ и правительство в Берлине подверглись острой критике за то, что не смогли предвидеть развитие ситуации в Афганистане. В Бундестаге 19 августа были заслушаны представители германских спецслужб, которые отвечали на вопрос, насколько ошибочно было оценено положение дел в Афганистане и почему это произошло.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирном переходе власти», президент Афганистана покинул страну.

Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.

Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула и штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США.