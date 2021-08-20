Заместителю директора коммунального предприятия «Спортивный комплекс» сообщено о подозрении по факту служебной халатности, которая привела к безосновательному расходованию средств городского бюджета в сумме более 6,9 млн гривен (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в 2020 году должностные лица от имени КП осуществили закупку чиллеров и тепловых насосов якобы для выполнения работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в Днепровском районе города Киева.

Вместе с тем, как установлено следствием, приобретение этого оборудования не предполагалось проектно-сметной документацией для выполнения работ по реконструкции комплекса. Указанный факт подтверждается выводами судебно-строительной экспертизы и проведенным осмотром с привлечением специалиста.

Предварительный размер убытков, причиненных территориальной общине города Киева, составляет более 6,9 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления ГБР Киева в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.