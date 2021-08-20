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В мэрии Одессы не поддержали инициативу облгосадминистрации о переносе на 20 сентября начала учебного 2021-22 года ради продолжения «бархатного сезона».

«В соответствии с разделом III Закона Украины «О среднем образовании» образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день», - напомнили в пресс-службе горсовета.

Также в соответствии с Законом структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом образовательного учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленного соответствующим учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.

Таким образом, образовательный процесс в одесских школах начнется 1 сентября.

Напомним, Одесская областная государственная администрация выступила с инициативой переноса начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 1 на 20 сентября. Идею уже поддержали Николаевская и Херсонская ОГА.
ForUm

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