С 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Расположение приборов:

Житомирская область (3 прибора контроля «КАСКАД»)

на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении Киевп (ограничение скорости 110 км/ч)

на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киевп (ограничение скорости 110 км/ч)

на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ривного (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»)

на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

Одесская область (1 прибор контроля «КАСКАД»)

на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)

Житомир (3 прибора контроля «КАСКАД»)

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км/ч)

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч)

Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»)

ул. Хуторивка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч)

Черкассы (4 приборы контроля «КАСКАД»)

просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливська (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Надпальная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч)

Чернигов (3 прибора контроля «КАСКАД»)

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч)

Где уже работают камеры:

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД - https://bit.ly/3kblwB5