Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила фальшивые версии вакцины против коронавируса Covishield в Индии и Уганде.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

Отмечается, что фальшивые препараты изъяли в период с июля по август этого года.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что фальшивые дозы представляют «серьезную угрозу для здоровья населения мира», и призвали их изъять из обращения.

ВОЗ призвала больницы, медицинские центры, оптовых торговцев, дистрибьюторов, аптеки и любых других поставщиков медицинских товаров во всех странах проявлять бдительность в работе с препаратами против коронавируса.

«Все медицинские изделия должны быть получены от авторизованных/лицензированных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции», - говорится в сообщении.

Официального заявления правительства Индии еще не поступало, но, по данным некоторых СМИ, министерство здравоохранения страны расследует этот вопрос.

Индийский институт сыворотки, который производит Covishield – версию вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки вакцин.

CoviShield - вакцина против коронавируса (COVID-19), которую Индия производит по лицензии Oxford University/AstraZeneca, которая разрешена в ЕС.