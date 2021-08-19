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В связи с празднованием в Киеве Дня Государственного Флага Украины и тридцатой годовщины независимости Украины в Киеве, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро «Золотые ворота», который расположен на ул. Владимирской.

24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро «Майдан Независимости» и переход между станциями «Майдан Незалежности» и «Крещатик» (поезда будут следовать без остановки на станции).

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро «Крещатик», который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также в ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на 2 часа.

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Олимпийская». Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций метрополитена «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».
ForUm

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