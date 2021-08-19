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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что он будет во второй раз баллотироваться на пост президента. Об этом он заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media.

На вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

«Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», — сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет «некоторые вещи закончить».

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — отметил Зеленский.

Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.

Напомним, партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок
ForUm

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