Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что он будет во второй раз баллотироваться на пост президента. Об этом он заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media.
На вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.
«Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», — сказал президент Украины.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет «некоторые вещи закончить».
«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — отметил Зеленский.
Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.
Напомним, партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок.
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