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Украинцы назвали символами независимости «Кобзарь» Тараса Шевченко, гимн Украины, лидера «Народного Руха Украины» Вячеслава Черновола, а также песни Святослава Вакарчука и Кузьмы Скрябина, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Так, в открытом вопросе о художественном произведении, который лучше всего представляет Украину во внешнем мире, 9,5% респондентов назвали таким «Кобзарь». Еще 5,7% считают таким произведением Гимн Украины, а 4,4% в целом народные песни. Песню «Червона рута» Владимира Ивасюка назвали символом 3,4% украинцев. По 2,4% опрошенных назвали художественными символами «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, «Щедрик» Николая Леонтовича и вообще литературные произведения украинских классиков. В то же время более 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно деятелей искусства, наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний. На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%. Достаточно часто респонденты называли победителей «Евровидения» Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%). Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару.

Среди общественных деятелей, которые больше всего сделали для защиты и представления интересов граждан, на первое место респонденты поставили лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола - 8,5%. Все другие деятели получили менее 3% упоминаний.

В перечне политиков, которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%). Достаточно много упоминаний получили и Вячеслав Чорновил (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4 %) и Юлия Тимошенко (4,6%). Беглый президент Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний.
ForUm

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