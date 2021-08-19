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В Запорожском городском совете в кабинете мэра, советников, в райадминистрациях, коммунальных учреждениях проходит серия обысков. 

Об этом журналистам сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Укринформ.

«В настоящее время следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», - заявили в полиции.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных учреждениях.

В городском совете ситуацию пока не комментируют.
ForUm

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