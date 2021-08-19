Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве совместно с Святошинской окружной прокуратурой Киева проводят следственные действия в служебных помещениях КП «Информатика», КП «Киевгорсвет», а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

19 августа на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.