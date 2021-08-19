также в разделеСтолица
Кличко: Киев готовится и к худшему сценарию развития ситуации с COVID-19 7
Чернышов опроверг информацию о своем назначении на пост главы КГГА 18
В Киеве прошла репетиция парада 21
Через 30 лет 60% украинцев могут остаться без пенсий 17
Приватбанк сообщил о вручении израильских исков Коломойскому и Боголюбову 16
Киев впервые попал в первую сотню международного рейтинга городов-миллионников 12
В Мариинском парке на братской могиле установили сцену 76
Полиция проводит обыски в Департаменте образования КГГА 15
В Киеве избили и застрелили мужчину 30
Хищение 5 млн на реконструкции школы: ГФС проводит обыски на компредприятии 10
В Киеве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID 9
Киев ждет масштабное перекрытие улиц – будет репетиция парада 32
В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА 24
В Музее Майдана прокомментировали скандальную инсталляцию 71
Киев – в ТОП-10 мировых столиц по уровню развития шеринговой экономики 19
В «Киевкоммунсервисе» – обыски, КГГА заявляет о давлении 14
«95 квартал устраивать не позволим»: Кличко поручил убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни 105
Активисты снесли скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни 479

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве совместно с Святошинской окружной прокуратурой Киева проводят следственные действия в служебных помещениях КП «Информатика», КП «Киевгорсвет», а также по адресам расположения офисных помещений подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

19 августа  на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
4
Теги