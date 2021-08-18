Организаторы концерта итальянского певца Андреа Бочелли в Киеве на День Независимости считают некорректным заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива по установке сцены для выступления на братской могиле участников революции 1917-1921 годов.

Об этом говорится в комментарии организаторов концерта Андреа Бочелли в Киеве, сообщает УНИАН.

«Власти города Киева в лице одного из заместителей господина Кличко снова манипулируют фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, которая построена на площади Конституции. Действительно, в День Независимости Украины на площади Конституции в Киеве состоится концерт мировой звезды итальянского оперного певца Андреа Бочелли в сопровождении симфонического оркестра. Благотворительные средства, которые будут собраны на этом концерте, направят на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука», - заявили организаторы.

В комментарии указывается, что площадь, которая в 2002 году получила название Конституции, расположена в исторической местности Киева возле Мариинского парка. Ее история начинает свой отсчет с 18-го столетия, когда на Печерских холмах началось возведение Мариинского дворца. Со временем лес возле Дворца был превращен в городской парк.

«В честь принятия в 1996 году Конституции Украины площадь перед центральными воротами Мариинского дворца решением Киевсовета приобрела свое нынешнее наименование. В наследство с советских времен до сих пор на площади Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского Октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады.

На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение. Погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во времена СССР в 1935 году на месте вероятного захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

«Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. К тому же сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности.

Решением КГГА место расположения разрушенного постамента должно быть благоустроено, постамент запланировано демонтировать», - отмечается в комментарии.

Поэтому, по мнению организаторов концерта, довольно странным выглядит заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Андреа Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов.

Кроме того, подчеркивается, что никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» на площади Конституции проходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находился красный тротуар и прямо у остатков памятника работал ди-джей.

Согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время события украинской революции 1917-1921 годов. Среди них как сторонники большевистской власти, так и жертвы «красного террора». Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились.

«Нет никаких подтверждений, что захоронения производились именно на территории, где сейчас находится площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак.

В то же время, следуя традициям христианской морали и современным нормам права, по предложению украинского Института национальной памяти, после демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту, надпись на которой должна в равной степени выразить уважение к каждому погибшему и похороненному в Мариинском парке - «в этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов»«, - отметили организаторы концерта.

Как известно, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив заявил, что сцену, на которой по случаю Дня Независимости состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли, установили на братской могиле участников революции 1917-1921 годов. Его заявление вызвало значительный скандал в сети.