В Киеве на площади Конституции в Мариинском парке на месте демонтированного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года начали монтировать сцену.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.
«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит прямо таки на памятном знаке», - написал он.
Согласно программе ко Дню независимости, 24 августа на площади Конституции в Мариинском парке состоится концерт итальянского тенора Андреа Бочелли.
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