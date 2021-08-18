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В Киеве на площади Конституции в Мариинском парке на месте демонтированного памятника участникам Октябрьского вооруженного восстания 1917 года начали монтировать сцену.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив.

«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену?  Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит прямо таки на памятном знаке», - написал он.

Согласно программе ко Дню независимости, 24 августа на площади Конституции в Мариинском парке состоится концерт итальянского тенора Андреа Бочелли.

 

 
ForUm

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