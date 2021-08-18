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Ранее Приватбанк обратился в Окружной суд Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим прежним владельцам и другим ответчикам в отношении, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего по меньшей мере 600 млн долл. США были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Израильском Банка Дисконт [Israel Discount Bank]. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику - Вячеславу Карташеву (их давнее доверенное лицо, пока занимающее должность директора Департамента юридического сопровождения в ПАО «Укрнафта») в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

«Хотя Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, Банк принимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда относительно их незаконных действий», - пояснили в банке.
ForUm

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