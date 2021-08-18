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На заседании Кабинета Министров принято решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство хочет усилить поддержку отечественных предприятий, осваивающих иностранные рынки, а потому расширяет соответствующую программу.

«За второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на 7 млрд долларов. Увеличение уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн позволит расширить присутствие украинских товаров на зарубежных рынках», - отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль отметил, что за последний год малый и средний бизнес получил более 60 млрд грн доступных и дешевых кредитов. Глава украинского правительства подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет поддерживать украинских предпринимателей через программу доступных кредитов «5-7-9», государственных портфельных гарантий и удешевление кредитования для фермеров.
ForUm

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