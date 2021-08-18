Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали женщину, которая обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-служба МВД.

Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, около 14:00 гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гражданку 1989 года рождения задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».