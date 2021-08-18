Столичные правоохранители проводят обыски в Департаменте образования и науки КГГА и коммунальном предприятии в рамках расследования уголовного производства по фактам нецелевого использования средств бюджета Киева, предусмотренных на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям и возможного присвоения их путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 УК Украины). об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента и КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева» на протяжении 2019-2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн грн. с целью их дальнейшего присвоения.

18 августа с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия, следователями ГУ Нацполиции проводятся обыски в Департаменте образования и науки и коммунальном предприятии «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления других участников преступления.