Председатель Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков составил протокол за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области. Как сообщается в Telegram НАПК, судья пытался убедиться, что нет никаких препятствий для получения взятки, используя свои служебные полномочия и связанные с ними возможности.

Так, судья предложил фигуранту административного производства закрыть дело за взятку. Эта информация поступила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). По факту предложения получения взятки детективы НАБУ начали досудебное расследование.

В то же время судья решил проверить информацию о себе в Реестре судебных решений. Имея специальный доступ к непубличной части Реестра, он нашел решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о предоставлении разрешения НАБУ на проведение обыска его квартиры и служебного кабинета. Рассмотрение ходатайств Генерального прокурора об обыске осуществлялось в ходе закрытого судебного заседания, поэтому эту информацию можно было получить, только воспользовавшись своими служебными полномочиями и связанными с ними возможностями.

Имея эту информацию, судья понял, что НАБУ начало расследование. Следовательно, он мог спланировать свои дальнейшие решения по взятке и скрыть или уничтожить доказательства, необходимые для установления обстоятельств уголовного правонарушения.

«Благодаря тому, что с января 2020 года в Украине полноценно заработала антикоррупционная система, такие случаи все чаще заканчиваются реальным наказанием для должностных лиц. Уверены, что этот случай станет еще одним сигналом для нечестных чиновников: использование служебных полномочий и связанных с ним возможностями для своей цели непременно повлечет за собой соответствующие последствия», - отметил Новиков.

Напомним, с 31 декабря 2020 действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.