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Украинские производители меда и продуктов пчеловодства получили возможность экспортировать свою продукцию в Государство Катар. Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы двух стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Разоблачение рынка стало возможным благодаря совместной работе дипломатов МИД Украины и специалистов Госпродпотребслужбы.

«Катарский сертификат создает новые экономические возможности для украинских компаний, в частности для нашего мощного продовольственного экспорта. Мед в Катар, мясо и яйца в Японию, молочные продукты в Турцию, мелкий рогатый скот в Кувейт - это перечень новых возможностей, которые украинские дипломаты в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой открыли для украинского агропромышленного комплекса только за последние несколько месяцев. Мы продолжим двигаться такими темпами», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украинский мед известен во всем мире. Мы занимаем второе место в мире как экспортеры этого вкусного и полезного продукта. При этом наши производители улучшают свои позиции. Для того чтобы сделать их еще более конкурентоспособными и сильнее, МИД вместе с Госпродпотребслужбой продолжает открывать новые рынки. На этот раз согласовано сертификат здоровья для экспорта меда и продуктов пчеловодства в Катар», - отметила председатель службы Владислава Магалецкая.

Справка: Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии по соблюдению требований стран-партнеров.
ForUm

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