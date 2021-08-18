16 августа около 05:40 на трассе Житомир-Черновцы, в селе Припрутье Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: погибло 2 человека.

Как отмечается в заявлении Гостаможслужбы, виновник ДТП – работник Буковинской таможни, которая находится в состоянии реорганизации. Указанный работник в новосозданную Черновицкую таможню как обособленное подразделение Гостаможслужбы переведен не был, учитывая отрицательный результат прохождения тестирования по вопросам квалификации и благонадежности.

С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка относительно указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей.

Гостаможслужба предоставит правоохранительным органам необходимую информацию в порядке, установленном действующим законодательством.